Оренбург, 2 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Российская армия не нуждается в девушках-призывниках. У неё достаточно мужских сил, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель регионального отделения ДОСААФ России по Оренбургской области Владимир Крохмалюк, комментируя инициативу Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой о введении для девушек срочной службы.

Mil.ru Призыв в Армию

Крохмалюк обратил особое внимание, что Министерство обороны РФ не выступало и не выступает с инициативой о призыве девушек. Хотя когда-то такие предложения поступали, но не от военного ведомства, с тем, чтобы увеличить число призывников. Была потребность.

«Много не надо — внести одну поправку. Но необходимости в этом нет. Призывников достаточно. Армия формируется смешанным порядком: по контракту, по призыву. Соответственно, достаточно призывников, находящихся на учёте в военкоматах, и нет никакой необходимости для девушек или женщин требованием закона вводить обязаловку на службу по призыву. Для тех, кто желает связать свою жизнь с вооружёнными силами и другими силовыми структурами, законом все предусмотрено. Девушки после 17 лет, подавая документы в вузы, заведения ФСБ, МВД, МЧС, становятся офицерами и прекрасно служат. Женщины, которые имеют базовое определенное образование, могут поступить на военную службу по контракту», — сказал председатель РО ДОСААФ РФ Оренбургской области.

Он подчеркнул, что обязаловки быть не должно, а желанию женщин проходить службу никто не препятствует:

«Однозначно обязаловки для женщин не должно быть, у них предназначение другое — растить, воспитывать детей. Защищать Родину, страну нужны мужчины. У нас крепкая армия и достаточно сил».

Владимир Крохмалюк также подчеркнул, что военная срочная служба — это особый вид службы. Она с ограничениями, риском. Не все девушки готовы к такой службе. И не всем это надо. Если, например, принять такую поправку в закон, то процент девушек-призывников будет мал, потому что нужна психологическая готовность, подходящее состояние здоровья, наличие специальности.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме», подняла вопрос о срочной службе для девушек.

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — сказала она.

Стоит также отметить, что в 2013 году Москалькова стала автором поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». В то время находившаяся на посту заместителя председателя комитета по делам СНГ Татьяна Москалькова, подчеркнула, что главная идея «женского призыва» — уравнять женщин в правах с мужчинами.

Добавим, в 2015 году в Вооружённых силах РФ числились около 35 тыс. женщин.