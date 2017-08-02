Рубцовск, Алтайский край, 2 августа, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Рубцовске состоялись публичные слушания, посвящённые проекту схемы теплоснабжения, реализуемой Сибирской генерирующей компанией (СГК). В мероприятии приняли участие все заинтересованные жители города, представители различных общественных объединений и политических партий. Каждый из них имел возможность внести свои замечания и предложения в проект, — отметили в пресс-службе Алтайского отделения СГК.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM СГК в Рубцовске

«В обновленной схеме теплоснабжения, закреплены мероприятия по переводу Рубцовска на единый теплоисточник — Южную тепловую станцию с замещением Рубцовской ТЭЦ, одобренные и утвержденные в предыдущей версии схемы. При этом в новом документе уточнен состав работ по реконструкции ЮТС и развитию тепловых сетей, а также учтены мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, предусмотренные в заключенном в 2017 году концессионном соглашении», — пояснили энергетики.

Отвечая на высказанные опасения по поводу мощности одного теплоисточника, которому придется обеспечивать отопление всего города, заместитель директора по перспективному развитию Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании Александр Григорьев пояснил, что в соответствии с расчетами, приведенными в схеме теплоснабжения, и с тем проектом по реконструкции Южной тепловой станции, который сейчас реализуется, тепловой мощности будет достаточно.

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Чтобы гарантировать это, а также иметь некоторый резерв на перспективу, энергетики СГК устанавливают на станции два новых современных водогрейных котла, впоследствии будет установлена и турбина, которая обеспечит выработку электроэнергии для собственных нужд.

«Исходя из этого можно с уверенностью говорить, что мощности источника хватит для покрытия нагрузки всего города, в том числе и части, ранее получавшей тепло от Рубцовской ТЭЦ», — заявляют в СГК.

Также собравшихся интересовало, смогут ли тепловые сети обеспечить передачу тепла через весь город.

«Этот вопрос прорабатывался в течение нескольких лет, еще при разработке первой схемы теплоснабжения. — Сейчас при эксплуатации тепловых сетей Сибирской генерирующей компанией часть вопросов и расчетов была уточнена, мы можем гарантированно утверждать, что тепло до домов в северной части города, даже наиболее удаленных, дойдет. Сейчас все мероприятия, которые необходимы для этого, реализуются», отметил Александр Григорьев.

По поводу тем, касающихся экологии, отмечалось, что строительство новых котлов на ЮТС подразумевает и установку эффективной системы золоулавливания.

«Второй важный момент — выбросы, прошедшие очистку, будут направлены в трубу высотой 120 метров, которая обеспечит их рассеивание. В совокупности эти мероприятия обеспечат экологическую безопасность при эксплуатации объекта», — отметили в СГК.

Несмотря на то, что тема тарифного регулирования не относится к вопросам схемы теплоснабжения, некоторые из присутствующих на слушаниях поинтересовались на счет причины повышения тарифа на тепло в городе с 1 июля 2017 года.

Александр Григорьев пояснил, что столь заметный рост в процентах связан с тем, что до этого на протяжении ряда лет данный тариф не повышался, в отличие от других городов. В последних он рос последовательно, соразмерно темпам инфляции, учитывал расходы на ремонты и так далее. Однако даже после июльского повышения, тариф на тепло в Рубцовске остается ниже, чем во многих других муниципалитетах края. Например, Славгороде или Новоалтайске.

«Публичные слушания показали, что жители безусловно интересуются схемой теплоснабжения Рубцовска и теми масштабными процессами, которые сейчас происходят. Основная цель достигнута: мы дали возможность поучаствовать в решении такого важного вопроса всем заинтересованным. По итогам будет составлен протокол, где все замечания и предложения найдут свое отражение. Большинство из высказанных замечаний уже отражены в схеме. Также за то время, которое проект был размещен в публичном доступе, поступили вопросы от нескольких теплоснабжающих организаций, и они тоже учтены при актуализации», — отметил Александр Григорьев.

Решение об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения теперь должен принять глава Рубцовска в течение недели, — таково требование законодательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, в соответствии с которым СГК инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, считается уникальным. Энергетики в рамках концессии, заключенной с властями Рубцовска, оборудуют на станции новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществят перекладку и строительство более 20 км трубопроводов.