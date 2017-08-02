Минск, 2 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. До 20 августа все зерновые должны быть убраны в Белоруссии, заявил 2 августа президент республики Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания по вопросам уборки урожая в 2017 году, сообщает пресс-служба главы республики.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

По его словам, уборка урожая должна быть закончена в первой половине августа, «в крайнем случае — до 20 августа». Тем не менее Лукашенко отметил, что реально это сделать будет проблематично в связи с рядом проблем с техникой и кадрами в сельских хозяйствах.

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«У нас считалось, и до сих пор рассуждения слышу от специалистов, что 8−10% потерь — это нормально. А это около 1 млн тонн хлеба», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что на данный момент уборка урожая продвигается со скоростью 2−3% убранных площадей, что совершенно недостаточно.

«Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано», — сказал Лукашенко.

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Президент республики также напомнил о необходимости работы профсоюзов, которые «головой отвечают» за то, чтобы рабочие на полях были «накормлены, напоены и так далее».

Напомним, все регионы Белоруссии приступили к уборке зерновых культур. По данным министерства сельского хозяйства, ожидается 7,3 млн тонн собранного зерна (после обработки). По состоянию на 2 августа в Белоруссии намолотили более 1 млн тонн зерна.