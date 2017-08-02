Москва, 2 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Сейчас наблюдается стремительно растущую популярность новой криптовалюты — Bitcoin Cash. Ее стоимость ожидаемо резко возросла, что позволило ставить Bitcoin Cash в один ряд с Bitcoin и Ethereum. Однако скорее это временный «пузырь», заявил корреспонденту ИА REGNUM бизнес-ангел Александр Бородич.

Биткоины

По его мнению, после события прошло меньше суток, теперь нужно следить за ситуацией на рынке, чтобы объективно прогнозировать, сможет ли появившаяся валюта удерживать одну из ведущих позиций на рынке, которую она заняла сейчас.

«Признаки конкуренции между Bitcoin Cash и Bitcoin, конечно, уже видны. Каждая из валют привлекает внимание своими главными преимуществами: оригинальный Bitcoin — публичностью и анонимностью, а новая валюта — возможностью быстрее проводить транзакции», — пояснил Бородич.

«У нее есть предпосылки удержаться на рынке, поскольку существовать параллельно могут десятки криптовалют, обладающих практически одинаково высокой инвестиционной привлекательностью и уровнем капитализации», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вышла новая криптовалюта — Bitcoin Cash (BCC). По правилам хардфорка, BCC добавлена в кошельки владельцев биткоина в количестве один к одному.

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