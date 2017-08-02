Вашингтон, 2 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Бывший юрист министерства юстиции США Кристофер Рэй стал новым директором Федерального бюро расследований (ФБР). В поддержку чиновника, сменившего на этом посту ранее уволенного Джеймса Коми, высказались 92 сенатора, а против — пятеро. Об этом сообщает агентство Reuters.

US Department of Justice Кристофер А. Рэй, восьмой директор ФБР

«Сенат США во вторник (1 августа) утвердил кандидатуру бывшего юриста министерства юстиции США Кристофера Рэя в качестве главы ФБР», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня 2017 г. президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение в Сенат США кандидатуру адвоката Кристофера Рэя на должность директора ФБР. Предыдущим главой ведомства был экс-заместитель генпрокурора США Джеймс Коми (с сентября 2013 г. по мая 2017 г.), назначенный при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Скандальное увольнение Коми Трампом связано, как утверждают противники главы Белого дома, с расследованием «вмешательства Кремля» в президентские выборы-2016 в США, возглавляемым главой ведомства.

Читайте также: Кандидат на пост главы ФБР готов изучить вмешательство Киева в выборы в США

Читайте также: Уволенный Трампом экс-глава ФБР Коми пишет книгу-воспоминания