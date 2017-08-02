Ярославль, 2 августа, 2017, 15:35 — ИА Регнум. За три месяца работы красные туристические автобусы в Ярославле перевезли 3000 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы турмаршрута.

Туравтобус в Ярославле

Туристический автобус с аудиогидом и остановками в наиболее популярных местах по примеру мировых туристических центров начал ходить в центре города в начале мая. Поначалу пассажиров было мало — около 100 человек в неделю. Организаторы считают, что причиной низкого спроса явилось не только отсутствие привычки, но и плохая погода.

Летом число туристов выросло и сейчас организаторы вышли на безубыточный уровень. Владелец туравтобусов — ООО «ИНТЕР-проект» — довольно своим стартапом. Однако, чтобы оправдать вложенные инвестиции, число пассажиров надо увеличить вдвое. Добиться такой цели бизнесмены надеются через расширение спектра услуг.

«Мы уже начали искать новые формы. Сейчас мы набираем туристов на вокзале Ярославль-Главный. У нас туристы часто спрашивали, есть ли возможность поехать в Толгский монастырь, Карабиху, Вятское. Поэтому мы сейчас переоборудуем автобусы, чтобы можно было делать пригородные перевозки. Осенью мы планируем добавить маршруты выходного дня и возить туристов в ближайшие города области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «ИНТЕР-проект» Игорь Нурмухамедов.

«На сегодняшний день такие автобусные туры организованы в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Ярославль стал пятым городом, где есть такие автобусы, и первым из городов — не миллионников. Появление туристического автобуса дало городу полный спектр туристических услуг. Красные автобусы заняли свою нишу, они дополняют большие туристические автобусы. Очень радует, что теперь наши туравтобусы стали работать и с поездами, есть планы попробовать принимать туристов с теплоходов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.