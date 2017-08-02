Ереван, 2 августа, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудничество между Ираном и Арменией в области электроэнергии и газа имеет важное значение не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения энергетической безопасности двух стран, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью иранскому агентству ИРНА, комментируя сотрудничество с Ираном в энергетической сфере.

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Сегодня Армения может связать Иран со странами-членами Евразийского экономического союза, с этой точки зрения роль зоны свободной торговли, созданной на границе с Ираном в Сюникской области, имеет важное значение», — отметил Саргсян.

В преддверии визита Саргсяна в Иран 4 августа, где он примет участие в церемонии инаугурации президента Рухани, это уже его второе интервью иранским СМИ.

1 августа в интервью газете «Шарг» президент Армении сказал, что транзит иранского газа в Европу в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений.

«Такой крупномасштабный проект, как транзит иранского газа в Европу, должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то почему бы и нет? В настоящий момент данный вопрос находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны, мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству», — сказал президент Армении.

По мнению эксперта ООН по энергетическим вопросам Ара Марджаняна, в случае экспорта иранского газа в Грузию по территории Армении будет создана уникальная возможность для Армении разомкнуть турецко-азербайджанское удушающее кольцо, разблокировать Армению в регионе по оси север-юг и вовлечь её в серьёзные энергетические проекты.

Как ранее писало ИА REGNUM, в январе 2016 года директор Национальной компании по экспорту газа министерства нефти Ирана Али Реза Камели заявил, что Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении.

По мнению Марджаняна, эти договорённости пока не реализованы, потому что очень серьезные силы препятствуют этому: «Как правило, в наших СМИ акцент делается на том, что российская сторона может чинить определенные препятствия реализации проекта, в то время как турецко-азербайджанский вектор здесь, думаю, играет гораздо более решающую роль. За последние два года примерно три раза предпринималась попытка организовать разного рода диверсии на газопроводе Север-Юг и в направлении других объектов инфраструктуры, и следы явно вели в Баку и Анкару».

По словам эксперта, которого цитирует azatutyun. am, в течение прошлого года состоялось несколько четырехсторонних встреч Россия — Армения — Грузия — Иран, и в этом направлении были достигнуты предварительные договоренности. По мнению Марджаняна, это предвещает изменение геополитической ситуации в регионе.

По оценке эксперта, однако Армения и регион сейчас находятся на пороге новых, серьезных и выгодных для Армении изменений.