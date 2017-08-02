Мадрид, 2 августа, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Испанский министр энергетики Альваро Надаль объявил, что старейшая АЭС Испании «Гаронья» все-таки будет закрыта. Реактор этой электростанции был запущен в эксплуатацию в 1971 году. Гарантированный срок работы его был определен в 40 лет. В 2012 году, благодаря регулярным атакам зеленых работа станции была прекращена, но правительство страны пыталось протолкнуть идею о том, чтобы разрешить АЭС производить энергию еще 10 или 20 лет, ввиду того, что состояние оборудования это позволяло. Оживленные дебаты вокруг Гароньи периодически давали надежду то сторонникам перезапуска станции, то апологетам идеи ее закрытия. Нынешнее решение, заверяет министр, считается окончательным.

АЭС Санта-Мария-де-Гаронья. Испания

Согласно подсчетам специалистов, привлеченных для комментирования ситуации испанским изданием La Razón, демонтаж станции может продлиться до 2034 года и обойдется в сумму от €600 млн до €1 млрд.

«Трудно дать точную оценку затрат, — отмечают анонимные эксперты, — поскольку практика утилизации нескольких АЭС в мире слишком мала. Но в любом случае ниже 500 млн это стоить не будет».

Продолжение эксплуатации АЭС «Гаронья» признано нерентабельным, поскольку потребует дополнительного вложения до 205 млн евро в усовершенствование систем безопасности станции в соответствии с новыми нормами, принятыми после катастрофы АЭС «Фукусима» в 2011 году. Кроме того, за период пятилетнего простоя «на споры и демонстрации» убытки, которые понесла фирма Endesa, в чьем распоряжении находится «Гаронья», составили 360 млн евро. Поэтому в компании согласны закрыть станцию. Несмотря на то, что чисто математические расчёты все-таки говорят в пользу продолжения работы.

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В то же время правительство автономии Кастилия-и-Леон, на территории которого находится упомянутая АЭС, считает принятое центром решение о закрытии «исторической ошибкой», которая «заставит кое-кого пожалеть об этом в более позднее время». Министр энергетики Испании, откликнувшись на это заявление, пообещал, что «будет разработан специальный план для 14 муниципалитетов, которые пострадают от закрытия АЭС». В частности они получат финансовую поддержку в размере 2,5 миллиона евро в год из суммы собираемых здесь же налогов.

В результате закрытия АЭС работу потеряют около 400 человек, а вместе с членами их семей общее количество лиц, которым будет причинен финансовый ущерб, составит около 1000.

Руководители муниципалитетов крайне недовольны принятым министерством энергетики решением, но выражают это в дипломатичной форме «удивления и непонимания».

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