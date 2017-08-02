Москва, 2 августа, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Механизм фильтрации интернет-трафика не должен ущемлять права обычных пользователей, считает член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа. Она напомнила, что законопроект о фильтрации трафика разрабатывался в Госдуме.

Council.gov.ru Елена Мизулина

СМИ сообщили о том, что к 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика, которая должна будет защитить детей от негативного и опасного контента.

Хорошо, что правительство занялось проблемой обеспечения безопасной интернет-среды для детей, однако, по мнению Мизулиной, важно, чтобы механизм реализации подобной системы был максимально продуманным.

«Он, во-первых, должен действительно решать проблему, а, во-вторых, не должен ущемлять права обычных пользователей интернета. В любом случае, этот вопрос требует широкого, всестороннего обсуждения», — считает парламентарий.

Мизулина напомнила, что в свое время рабочая группа, занимавшаяся разработкой законопроекта о предварительной фильтрации интернета, приняла решение о приостановке работы над законом.

«Во-первых, не было ясности в вопросе финансирования, которое потребовалось бы в случае принятия закона. Во-вторых, не было единого мнения относительно его технической части. Возможно, сейчас настало время вернуться к обсуждению этого законопроекта», — считает она.

В России к 2020 году появится национальная система фильтрации интернета (НаСФИТ), которая позволит пользователям переходить только на доверенные сайты из «белого списка», пишет газета «Известия». Обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую «галочку» в личном кабинете.