Калуга, 2 августа, 2017, 14:51 — ИА Регнум. В Малоярославецком районе Калужской области возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении. Как сообщила 2 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя калужского регионального СУ СКР Лилия Мошкова, в октябре 2016 года производственно-коммерческая фирма, осуществляющая деятельность в области строительства, расположенная в Малоярославецком районе, была привлечена к налоговой ответственности в связи имеющейся задолженностью по налогам. Операции про счетам фирмы в банках были приостановлены. Судебными приставами в отношении организации возбуждено исполнительное производство. Имеющиеся на счетах фирмы денежные средства должны были направляться на погашение задолженности по налогам.

Canal3.md Деньги

Затем в нарушение закона данная организация стала вести хозяйственную деятельность через счета взаимосвязанной организации, создавая искусственную ситуацию недостаточности денежных средств на своих счетах. За полгода через счета третье фирмы были проведены расчеты на сумму более 14 миллионов рублей, а долг по налогам и сборам, составлявший 13 миллионов рублей, погашен не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного чт. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и проводится расследование.

«В первом полугодии 2017 года в производстве следственного управления СК России по Калужской области находилось 22 уголовных дела о налоговых преступлениях. В рамках расследования следователями принимаются меры к возврату должниками в бюджет неуплаченных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, а также к аресту имущества организаций для возмещения ущерба. За январь-июнь 2017 года возмещенный ущерб по налоговым преступлениям составил более 67 миллионов рублей», — сказала Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ужесточат наказание за неуплату налогов. Так, в числе источников для дополнительных налоговых поступлений в бюджет губернатор Анатолий Артамонов призвал сотрудников налоговой службы инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности к неплательщикам налоговых и страховых взносов.

К примеру, генеральный директор калужской коммерческой организации подозревается правоохранительными органами в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. глава фирмы в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счёт задолженности по налогам, осуществлял расчёты с контрагентами через расчётные счета учредителя. Недоимка по налогам с организации составляет более трех миллионов рублей. Подозреваемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: В Калужской области хотят ужесточить наказание за неуплату налогов