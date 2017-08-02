Киев, 2 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Переформатирование Минских договоренностей необходимо для прекращения войны в Донбассе, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

Perohanych Верховная Рада Украины

«Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках «нормандского формата», это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и наконец перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений, реформация этих минских соглашений, поскольку время ушло, сейчас надо менять их формат, менять наполнение», — сказал Бойко.

По словам политика, инициатива должна исходить из Киева. Опираться в проекте изменений Минска-2 нужно на те решения, которые прозвучали в ходе телефонных переговоров в «нормандском формате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский законопроект «О реинтеграции Донбасса» предоставляет повод к затягиванию исполнения Минска-2.

Объявление части территорий Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными» Россией делает исполнение Минских соглашений невозможным.

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