Москва, 2 августа, 2017, 14:30 — ИА Регнум. С введением цензуры в интернете власти РФ перестанут контролировать «запретную зону», считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Army.mil Защита

Правительство около месяца назад утвердило госпрограмму «Цифровая экономика», основным пунктом программы является создание к 2020 году Национальной системы фильтрации интернет-трафика — создание «белого списка» ресурсов, за пределами которого — «запретная зона», отметил парламентарий.

«Конечно, заявляется, что все это — «для защиты детей». Даже и смеяться уже не хочется. Мы давно знаем цену подобных издевательских заявлений. Фактически, Правительство сказало вот что: мы вас, дорогие граждане, держим за детей, точнее — за лохов. Читайте сайт «Первого канала» и не выпендривайтесь. Всякая неофициальная информация запрещена», — указал он.

«Вот вам и цензура во всей ее советской красе. Раньше был Главлит, составлявший «белые списки» разрешенной литературы. Теперь это Роскомнадзор, который с 2020 года станет полноценным преемником Главлита. Но, можно быть уверенным, с современной «спецификой». Ведь сейчас всюду, где существует разрешительная процедура, присутствует и коррупция. Любой частный ресурс, самый безобидный, чтобы попасть в «белый список», вынужден будет доказывать, «что он не верблюд» ‑ и платить», — пишет Лебедев в блоге на «Livejournal».

Впрочем, возможны и иные варианты, рассуждает вице-спикер Госдумы.

«Ведь чем Россия отличается от Северной Кореи, где с самого начала существует цензура? Тем, что наш народ обладает повышенной компьютерной грамотностью. Многие хихикают над запретами VPN и анонимайзеров. Так и здесь. Причем хихиканье будет все громче и громче: запрещайте, ага. И что в результате?», — задает он вопрос.

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В результате «интернет реально выйдет из-под контроля», считает депутат.

«Это не только политика, но и детское порно, и снафф, и пособия по изготовлению взрывчатки. Власти будут думать, что все контролируют, но вместо этого перестанут контролировать вообще что бы то ни было. Боитесь интернет-терроризма? Получите! Боитесь за детей? Каждый ребенок скоро будет способен взломать сайт Роскомнадзора. Боитесь революции?..», — пишет он.

«Я, например, сам не хочу никакой революции. Любая революция — это кровь, страдания невинных и развал страны. Но власти своим тупым стремлением запретить все и вся, своим нежеланием работать профессионально и тонко, скоро доведут страну и до революции, и до развала», — полагает парламентарий.

В России к 2020 году появится национальная система фильтрации интернета, которая позволит пользователям переходить только на доверенные сайты из «белого списка», пишет газета «Известия». Система призвана защитить детей от негативного и опасного контента.

Сейчас обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую «галочку» в личном кабинете.