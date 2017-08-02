Калуга, 2 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Калуге завершились конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству 111 дворовых территорий, вошедших в программу. Всего было сформировано шесть лотов, торги по ним состоялись, определены подрядные организации, в настоящее время ведётся работа по заключению муниципальных контрактов. Кроме того принято 83 заявки от жителей на благоустройство дворов по программе 2018 года. Минимальный перечень работ по благоустройству будет включать в себя ремонт дворов и дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн для мусора. Перечень дополнительных работ включает в себя обустройство автомобильных парковок, детских и спортивных площадок, а также озеленение.

Duma.kaluga.ru Александр Иванов

2 августа Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сообщил о намерении депутатов Городской думы контролировать весь ход реализации программы.

«Несмотря на летний перерыв в работе Городской Думы, депутаты уделяют пристальное внимание подготовке к проведению масштабных работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Уже в первой декаде августа начнётся активная фаза реализации программы. Главной задачей депутатского корпуса станет обеспечение надлежащего контроля за качеством проводимых работ и соблюдением подрядчиками установленных сроков. Депутаты Городской Думы принимали активное участие в сборе заявок от жителей, формирование программы «Городская среда» также проходило при участии парламентариев. Уже в течении нескольких месяцев все вопросы, связанные с реализацией программы рассматриваются в рамках часа контроля на каждом заседании Городской Думы. Депутатский корпус и в дальнейшем намерен держать на контроле работы по благоустройству дворовых территорий и активно участвовать в приёмке отремонтированных дворов».