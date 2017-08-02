Бокситогорск, Ленинградская область, 2 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В деревне Климово Бокситогорского района Ленинградской области состоялся XI Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Он призван помочь возрождению в регионе русских, вепсских и карельских традиций.

Оксана Прохорова Фестиваль «Родники земли Климовской»

Фестиваль «Родники земли Климовской» уже стал традиционным для Ленобласти. Название его не случайно. Не будь родников — откуда речкам взяться. А не будь речек — и моря не будет. Из таких малых родников и создается весь многонациональный мир, а значит, нужно бережно относиться к каждому народному истоку.

Деревня Климово расположена в живописном месте на берегу реки Чагода, где проживают потомки тихвинских карел. Этот народ поселился здесь после русско-шведской войны и полного перехода территории всей Карелии во владения Швеции в 1617 году. Новое правительство стремилось подчинить местное население, и последовавший национальный и экономический гнет вызвал массовое переселение карел. Перебежчики в основном оседали в северной части России, образовывая отдельные карельские субэтносы: олонецкие, тихвинские, валдайские, калужские и тверские.

Традиции коренных малочисленных народов на территории Бокситогорского района — тихвинских карелов и вепсов — настолько тесно переплелись в результате долгого совместного проживания, что стало сложно найти отличия между ними. Именно поэтому коллектив Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра предложил идею фестиваля «Родники земли Климовской», который бы помог в изучении взаимодействия культур и активировал деятельность по сохранению и развитию духовного наследия.

История праздника началась в 2007 году. Чтобы привлечь к участию в проведении фестиваля местное население, был выбран один из наиболее почитаемых праздников тихвинских карел — день раннехристианских мучеников Кирика и Улиты. Этот праздник в конце июля считался серединой лета, когда солнце светит особенно ярко.

Главной целью праздника является привлечение внимания к ценностям культуры карельского, вепсского и русского народов. А для творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества участие в этом фестивале — честь и признак мастерства.

С 2009 года праздник стал проходить в два дня, потому что участникам хотелось не только веселиться, но и обсуждать проблемы и перспективы развития культуры малочисленных коренных народов, обмениваться опытом. Фестиваль оказался удобной площадкой для ежегодных круглых столов, посвященных разным темам.

«Родники земли Климовской» всегда шагают в ногу со временем. В 2016-й Год семьи главной темой фестиваля стали семейные традиции и обряды. В этот раз фестиваль был посвящен Году экологии в России и прошел под девизом «Береги землю родимую, как мать любимую». Как связана культура коренных народов с защитой окружающей среды? Все просто: связь природы с человеком гораздо сильнее ощутима вне города, там, где люди проживают «на земле».

В первый день фестиваля в рамках круглого стола «Природа, культура, этнос» участники обсуждали роль природы в жизни народов. Традиционно жизнь коренных малочисленных народов Ленобласти была связана с ведением сельского хозяйства, рыбной ловлей, сбором грибов и ягод. Разговор участников круглого стола шел о кулинарных обычаях, не забыли они и о деревянных музыкальных инструментах, о роли вереска в строительстве и врачевании и многом другом.

Второй день праздника был посвящен выступлениям творческих коллективов из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Карелии и Петербурга. Вокальные группы, солисты, фольклорные ансамбли порадовали многочисленных зрителей своим искусством. Неподалеку от сцены гостей ждала народная ярмарка работ из глины, бисера, дерева, бересты, ткани, торговые ряды и аттракционы. Завершилась фестивальная программа дегустацией блюд национальной кухни: зрители и гости угощались ухой из форели, калитками и настоящим квасом.

«Центральной фигурой праздника стала кукла-травница, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Буравлева, заведующая отделом Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра. — Наши предки использовали ее для создания приятного аромата в доме, клали к изголовью ребенка, чтобы он лучше спал. И каждый участник фестиваля мог увезти с собой пучок ароматных трав, чтобы продолжить эти традиции».

Организаторами фестиваля являются региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным, межконфессиональным отношениям, комитет по культуре, областной Дом народного творчества, областная универсальная научная библиотека и администрация Бокситогорского муниципального района и Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр.

По мнению организаторов, поддержка языка, культуры, обычаев коренных народов необходима для сохранения исторической памяти региона. Знание обычаев, традиций представителей другой национальности сближает людей, позволяя увидеть в соседях и друзьях лучшие качества, глубже познать себя и прикоснуться к культуре других народов.