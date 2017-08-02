Вашингтон, 2 августа, 2017, 14:12 — ИА Регнум. По его словам, монопольное положение России на рынке нефти и природного газа является одной из «наиболее серьезных угроз для наших европейских союзников, а также для военных баз США в Европе».

Заправка танка, руководство «Эксплуатация и обслуживание машин», 1941

«Путин (президент РФ Владимир Путин) постоянно угрожает использовать эти ресурсы как средство политического и экономического контроля в отношении стран, чья энергетика серьезно зависит, в первую очередь, от российского топлива», — считает он.

По его мнению, Россия якобы может оставить передовые военные базы США без энергоснабжения, поэтому американской стороне необходимо начать поиски других источников энергии.

«Необходимо принять неотложные и хорошо продуманные меры по выработке стратегии повышения энергетической устойчивости (военных баз США) путем диверсификации используемых видов топлива», — отметил Бэкон.

Ранее Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100.