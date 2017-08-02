Ярославль, 2 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Делегация совершала двухнедельное паломничество по святым местам России. Поездка посвящена десятилетию подписания акта о воссоединении Русской православной церкви Московского патриархата и Зарубежной русской православной церкви.

Переславская епархия РПЦ Митрополит Иларион

В программу паломничества 2017 года включены Москва, Мещовск, Оптина пустынь, Рязань, Вышенская пустынь, Дивеево, Муром, Переславль-Залесский, Годеново, Сергиев Посад, Хотьково, а также Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Херсонес, Ялта и Алупка.

«Это был неожиданный визит. У нас никогда не было гостей такого высокого ранга. Предупредили, буквально, за день до прибытия. Митрополит сам выбрал наш город и места, которые он хотел бы посетить. Он в первый раз приезжает в Переславль и сказал, что у него остались очень приятные впечатления от нашего древнего города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Переславской епархии Андрей Зубков.

В Переславле гости посетили Горицкий Успенский монастырь, Свято-Никольский женский монастырь и Никитский мужской монастырь, а также храм во имя святого Иоанна Златоуста в Годеново (подворье Свято-Никольского женского монастыря) и Свято-Никольский женский монастырь на Сольбе. После Переславля делегация отправилась в Крым.