Киев, 2 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Совместный проект украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» и Государственного банка развития Китая сорван. Причем произошло это из-за позиции самого министерства экономики и угольной промышленности. Об этом сообщили «Нафтогазе».

Нафтогаз Украины

Дело в том, что украинская энергокомпания планировала привлечь кредит Государственного банка развития КНР (ГБРК) на закупку 15 буровых установок, оборудования для них и пяти установок для капитального ремонта скважин. Общая сумма кредита должна была составить $265 млн. Таким образом планировалось увеличить добычу украинского газа в течение 15 лет до 45,9 млрд кубометров. Однако сделки помешало Минэнергоугля Украины.

В заявлении «Нафтогаза» говорится, что министерство к 21 июля 2017 года завершило проведение государственной экспертизы инвестиционного проекта. По итогам мероприятия министерство энергетики и угольной промышленности Украины пришло к выводу «о предоставлении негативного заключения». В «Нафтогазе» заявили, что из-за такого решения дальше невозможно продолжать работу в рамках кредитного договора с китайским банком.

Кроме того, с февраля 2017 года Минэнергоугля Украины рассматривает совместный с китайским банком проект. Однако официального ответа «Нафтогаз» так и не получил. 1 августа срок для подачи полного пакета документов по привлечению финансирования ГБР КНР для реализации проекта модернизации бурового оборудования истек. Представители украинской энергокомпании, в свою очередь, сообщили о текущей ситуации в Государственный банк развития Китая.

Кредит, о которой идет речь, был частью программы между украинской компанией и китайским банком. Еще в конце 2012 года «Нафтогаз» и ГБР КНР заключили кредитное соглашение на $3,65 млрд под государственные гарантии. Средства необходимы были для осуществления планов по замещению угля газом. Однако в том же 2012 году, когда Украина еще напрямую закупала голубое топливо у «Газпрома», российская компания дала большую скидку на газ. Поэтому вопрос получения китайского кредита стоял не так остро. Позднее условия предоставления кредитных средств так и не выработали из-за войны на востоке Украины.

Потом планировалось изменить перечень проектов, которых изначально согласился профинансировать китайский банк. Например, в апреле прошлого год «Нафтогаз» предложил за счет кредита профинансировать обновление систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей на $1,7 млрд, а также ряд других проектов. Заявка по соответствующим мероприятиям должны были подать до 24 июня 2016 года, но потом было решено сдвинуть сроки.

В целом энергетика и ее инфраструктурные объекты на Украине в последние несколько лет находится далеко не в лучшем состоянии, по вине своих же властей. Правда, 1 августа в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что добыча газа в стране в январе-июне 2017 года увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 10,261 млрд кубометров. «Нафтогаз» за шесть месяцев нарастил добычу газа на 1,6% — до 8,93 млрд кубометров, «Укргазвыдобування» увеличило производство газа на 2,3% — до 7,476 млрд кубометров. Однако если эти предприятия незначительно нарастили добычу голубого топлива, то «Укрнафта», напротив, сократила добычу на 6,5% — до 612,1 млн кубометров.

В 2015 году Украина решила прекратить напрямую закупать голубое топливо у «Газпрома» из политических соображений и стала закупать энергоноситель у европейских трейдеров, которые продают украинским энергокомпаниям тот же российский газ, но по завышенным ценам. Кроме того, тарифы для населения Украины, в том числе стоимость газа, несколько раз повышали. Премьер-министр страны Владимир Гройсман в июле этого года заявил, что правительство не собирается повышать стоимость газа для населения в текущем году. Однако эти обещания перечеркнул «Нафтогаз Украины». Компания представила кабинету министров на рассмотрение финансовый план, где указано, что с 1 октября 2017 года стоимость голубого топлива для населения должна увеличиться на 19% — до 5873 грн за тысячу кубометров, и это без учета НДС.

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