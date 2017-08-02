Москва, 23 мая, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Правоохранители задержали начальника Главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщают 23 мая «Известия» со ссылкой на источник.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

Отмечается, что генерала задержали накануне. Его доставили в следственные органы для допроса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Решением 235-го Гарнизонного военного суда его отправили в СИЗО.

Ранее Попов был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.