Пекин, 2 августа, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Changan сообщил о начале продажи своей бюджетной новинки — семиместного минивэна Changan A800, начальная стоимость которого составляет всего 59,9 тыс. юаней.

Auto.sina.com.cn Changan A800

Физические габариты Changan A800 характерны для большинства китайских минивэнов: 4810/1795/1750 мм при колесной базе 2760 мм. Компоновка салона 2−2-3 полностью оправдала себя, внутри машины достаточно места для комфортного нахождения семи человек, пишет «Цичэ синьвэнь».

Покупатели Changan A800 смогут выбрать между 1,6 — литровым 125-сильным мотором и 1,5-литровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 156 л.с. Changan A800 будет комплектоваться как 6-ступенчатой «механикой», так и автоматической трансмиссией.

В самой полной комплектации владельцы Changan A800 получат 10-дюймовый сенсорный дисплей, электронную приборную панель и мультимедийную систему с управлением на руле. Стоимость автомобиля в данной версии составит 119,9 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские автолюбители активно обсуждают первые снимки серийного Guangzhou Auto Trumpchi GS3, которые были выложены в сеть фотошпионами из Чэнду. Новинка будет впервые представлена на полях Международного автошоу в Шэньчжэне.