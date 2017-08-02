Чебоксары, 2 августа, 2017, 13:39 — ИА Регнум. 2017 год в Чувашии может отличиться неурожаем. На фоне сокращения посевных площадей и аномально дождливого лета, что повлекло гибель посевов и в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, сокращается также производство продукции животноводства, муки и хлебобулочных изделий. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития по итогам I полугодия текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM

Если смотреть общую статистику, то в республике — рост. Так, выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в I полугодии 2017 года составил 10,1 млрд рублей, что на 1,5% выше аналогичного прошлогоднего периода (в РФ рост составил 0,2%).

По ряду ключевых показателей в агропромышленном комплексе в Чувашии отмечается снижение. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года составила 554 тыс. га, что на 3,9% меньше уровня 2016 года. Из них зерновыми засеяно 297,1 тыс. га, что на 1,4% выше I полугодия прошлого года. В то же время, площадь под картофелем, которым всегда славилась Чувашия и даже претендовала на роль картофельной столицы, снизилась на 10% и составила 29,6 тыс. га. Овощей и того меньше: посевная площадь уменьшилась на 21,2% — до 4,1 тыс. га.

В Минэкономразвития Чувашии поясняют, что аграрии переориентировались «под производство других сельскохозяйственных культур ввиду достаточно низкого уровня цены на картофель, сложившегося осенью 2016 года». Овощи стали меньше сажать в крестьянских (фермерских) хозяйствах (на 0,2 тыс. га) и в хозяйствах населения (на 0,9 тыс. га).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Чувашии приступили к уборке картофеля. Согласно данным на 31 июля, картофель был убран с площади 5 га (на 31 июля 2016 года — 16 га), валовой сбор составил 85 тонн — это почти в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Урожайность второго хлеба сократилась на 19,8% и составила 170 ц/га.

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Напомним, 28 июля в Чувашии в связи с неблагоприятными погодными условиями был введён режим чрезвычайной ситуации. Запас продуктивной влаги в почве выше нормы в 1,5−2 раза, в отдельных районах этот показатель превышает нормативные значения в 4−5 раз. Начало уборки в среднем по республике отложено на 15−20 дней. Ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20−25 тыс. тонн, картофеля — 30−35 тыс. тонн. По предварительным расчетам, ущерб в пострадавших хозяйствах может составить около 500 млн рублей.

Сократилось в Чувашии и производство продукции животноводства. В I полугодии 2017 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 55,4 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в январе — июне 2016 года.

«На снижение производства мяса повлияло неполное восстановление производства мяса птицы в ООО «Птицефабрика «Акашевская» и ОАО «Чувашский бройлер», в текущем году произведено около 40% от объемов производства мяса птицы прошлого года», — констатируют в Минэкономразвития Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деле ОАО «Чувашский бройлер» вскрываются новые обстоятельства. Правоохранительные органы, которые завели уголовное дело о преднамеренном банкротстве, возбудили ещё одно уголовное дело — по факту невыплаты зарплаты. Также были опубликованы данные об ухудшающейся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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Власти отмечают, что объемы производства скота и птицы упали в основном из-за сокращения поголовья свиней на 16% в связи с возникновением вируса африканской чумы свиней в прошлом году. И хотя аграрии «перепрофилировались на выращивание и откорм других видов скота» — КРС, на 1 июля поголовье КРС в хозяйствах всех категорий сократилось по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 0,2%, овец и коз — на 1,5%. Выросло за данный период производство молока (на 1,8%) и яиц (на 1,3%).

Что касается пищевого производства, то оно также упало. Индекс производства пищевых продуктов по итогам полугодия составил 93,2%, производства напитков — 91,6%. По данным Минэкономразвития, возросли объемы переработки и консервирования рыбы (на 0,9%), переработки и консервирования фруктов и овощей (в 1,6 раза), производства растительных и животных масел и жиров (в 4,4 раза).

В то же время снизилось производство мяса, молочной продукции, муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Так, переработка и консервирование мяса и мясной продукции снизилась на 9,5%, причина — сокращение производства продукции на птицефабриках Чувашии. Из-за закрытия чебоксарского молочного комбината «Юнимилка» производство молочных продуктов упало на 18,7%. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов сократилось на 11,4%: по данным властей, это произошло «из-за сокращения объемов производства обойной муки вследствие отсутствия на рынке зерна предложения продовольственной ржи 3 класса». Ряд хлебозаводов сократил объём производства из-за уменьшения спроса после появления минипекарен — в результате производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий уменьшилось на 2,2%.

«Снижение объемов производства напитков обусловлено снижением производства пива, безалкогольных напитков из-за холодного и дождливого лета», — говорят в Минэкономразвития Чувашии.