Ханты-Мансийск, 2 августа, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Проект по введению шахмат в школах, как учебной дисциплины, уже успешно реализуется в ряде российских регионов. Инициатива внедрения данного урока, как части обязательного начального школьного образования или дополнительного, поддержана правительствами и министерствами образования Ростовской, Московской, Псковской областей, республики Калмыкия, Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы Алексей Кобилев.

stevepb Шахматы

«В Ростовской области, где я был одним из инициаторов введения данного проекта, он реализуется с 2012 года. За это время проект не потребовал дополнительного финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. Была разработана методическая программа и 1118 школ ввели данный предмет, как обязательный, с первого по третий класс. Была проведена переквалификация преподавательского состава. В результате этих инициатив успеваемость учеников в точных науках повысилась в среднем на 25% ! Конечно, для этого нужны были организационные и материальные предпосылки, и мы постарались их в своё время создать, при этом не перегружая детей, стараясь сбалансировать школьное расписание и программу. А результаты не заставили себя долго ждать. Основная польза от таких уроков — это развитие памяти и образного мышления наших детей. Впоследствии, если игра в шахматы становится регулярной, то начинают развиваться такие полезные навыки, как внимательность, логика, интеллектуальные способности, особенно это все необходимо нашим ребятишкам на начальном этапе учебы», — сообщил парламентарий.

Инициативу Министерства образования РФ о внедрении изучения шахмат в российских школах поддерживают и финансисты.

«Как бы ни был велик искусственный разум, без формирования собственного интеллекта не обойтись. Шахматы с этой точки зрения кажутся идеальным занятием — в процессе игры закономерно развивается не только память, логическое мышление и внимание, но и воображение. Шахматы способны научить ребенка осваивать новые знания и критически мыслить, когда большинство занятий учат лишь добывать информацию», — говорит руководитель департамента обучения QBF Аветис Вартанов. И поясняет, что за чёрно-белой доской необходимо просчитывать ходы соперника на два, три, пять и даже 10 шагов вперёд, прогнозировать вероятность тех или иных комбинаций.

«Данный навык позволяет взрослым людям реализовать многие проекты, открыть собственное дело или сделать карьеру в крупной компании, а также научиться эффективно обращаться с личным капиталом. Работая в инвестиционной компании, я убедился, что игра на фондовом рынке очень похожа на партию в шахматы. Для достижения успеха нужно лишь спрогнозировать несколько сценариев развития событий и в соответствии с ними построить собственную стратегию управления капиталом. Получается, что, совершенствуясь как шахматисты, представители нового поколения научатся выбирать из множества финансовых продуктов те, которые наиболее соответствуют их индивидуальным потребностям. Если такой навык действительно будет сформирован, наши сограждане смогут позаботиться и о своей финансовой независимости, и о благополучии близких. В Китае уже порядка тридцати лет работают специализированные школы шахмат, которые получают дотации от спонсоров, Федерации шахмат Китая, Олимпийского комитета КНР, из городских бюджетов. Поэтому сегодня китайские шахматисты в числе лидеров, а КНР уверенно стремится к лидирующей позиции в мировой экономической системе. Связь, по-моему, четкая и прозрачная: шахматы способны воспитать и сформировать здоровую и полноценную личность», — отмечает Аветис Вартанов.

Напомним, в Минобрнауки РФ состоялась встреча министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с президентом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым. Министром было заявлено, что изучение шахмат в школе должно стать обязательным, но внеурочно, на факультативах, и с необходимой методической поддержкой для педагогов.

Илюмжинов, в свою очередь, сообщил об опыте внедрения образовательных программ по шахматам в школах в разных странах мира. Президент ФИДЕ отметил улучшение результатов в соревнованиях представителей тех стран, которые уделяют особое внимание изучению шахмат в школах. Такими странами в последние годы являются Вьетнам, Китай, Латвия и другие.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры, на сегодня шахматным образованием охвачено 155 дошкольных образовательных организаций автономного округа. В 297 школах Югры предмет «Шахматы — школе» является обязательным к изучению с сентября 2016 года в первых — шестых классах, в соответствии действующим государственным образовательным стандартом основного общего образования и дополнительного образования — для обучающихся седьмых — 11-х классов. Общее количество детей, охваченных обучением шахматами, составляет более 180 тысяч.

Как заявила мать одного из учеников, её сын с удовольствием посещает уроки шахмат. «Меня, как родителя, очень радует, что ввели этот предмет. Он очень полезен, потому что шахматы развивают аналитические способности, учат стратегии, помогают в математике, в результате — дети начинают быстрее соображать. Кроме того, сама игра очень интересная, тем более, преподаватель очень образно и доступно преподносит материал», — поделилась женщина.

Отметим, что концептуальные основы введения шахматного образования в Югре были ориентированы на проект Российского Фонда «Шахматы в школе», который реализуется на территории России при поддержке ФИДЕ и личном участии ее президента Кирсана Илюмжинова.