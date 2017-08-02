Варшава, 2 августа, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В польских городах между муниципальными и республиканскими властями усиливается противостояние, связанное с исполнением закона о декоммунизации, который обязывает демонтировать памятники советским воинам.

Wiadomosci.gazeta.pl Самоуправление Сопота любит 23 марта — день освобождения от фашистского гнёта

Судя по региональной польской прессе, против уничтожения исторической памяти выступают граждане, проживающие на севере и северо-западе Польши, т. е. в тех воеводствах, где чаще всего бывают россияне из Калининградской области.

Прежде всего, речь идет о жителях Дравско-Поморске, которые высказались против ликвидации памятника советским солдатам в виде двух танков Т-34. На мемориальной доске выбиты слова: «Солдатам Красной армии, погибшим в 1945 году в боях за освобождение Дравской земли. Жители Дравска».

С требованием демонтировать мемориал к муниципальным властям обратилось западно-поморское отделение Института национальной памяти. Однако самоуправление Дравско-Поморске инициировало опрос на городском сайте. В итоге более 95% опрошенных выступили за сохранение памятника героям-танкистам. Стоит отметить, что опрос вполне релевантен, поскольку в нем приняли участие 900 человек, а всего в Дравско-Поморске проживает 11 тыс. жителей.

В защиту танка Т-34 выступили и жители города Эльблонга. Накануне представители местного самоуправления заявили, что передают легендарную технику на баланс Эльблонгского археолого-исторического музея. Танк посвящен памяти польских частей Армии Людовой, освобождавших вместе с красноармейцами Польшу от гитлеровских оккупантов.

По словам директора музея в Эльблонге Марии Каспшицкой, будущей весной планируется реставрация танка, «уже найден спонсор».

А в городе Сопот более 300 жителей улицы 23 Марта подписали петицию против переименования (23 марта 1945 года Красная армия освободила город от гитлеровцев). Этому предшествовало заявление городских депутатов от правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), посчитавших, что сопотская улица 23 Марта оскверняет их патриотические чувства и попадает под действие выше закона о декоммунизации. «Писовцы» предложили переименовать улицу в честь ротмистра Витольда Пилецкого, расстрелянного в 1948 году по решению суда по обвинению в шпионаже.

При этом, сопотцы пошли на хитрость. В петиции сказано оставить название «23 Марта», но только изменить ее обоснование. По мысли горожан, улица должна чествовать День польско-венгерской дружбы, который также приходится на 23 марта.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что города, где польские муниципальные власти вступили в конфронтацию с Институтом нацпамяти и партией «ПиС», до окончания Второй мировой войны принадлежали Германии. Дравско-Поморске был Драмбургом, Сопот — Цоппотом, а Эльблонг — Эльбингом. После победы Советского Союза над фашистской Германией немецкие территории были переданы Польской Народной Республике.

Напомним, 17 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ предусматривает снос около 500 памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение Польши от нацистской оккупации. Закон о декоммунизации вступает в силу 22 октября 2017 года.