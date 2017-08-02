Санкт-Петербург, 2 августа, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи завершили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе городского Следственного управления СК РФ.

Велосипед

По версии следствия, днём 4 июня в Шуваловском парке обвиняемый на велосипеде наехал на 6-летнего мальчика, который от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет напоминает жителям города, что, находясь в период летних каникул на территории парков или других местах массового скопления людей, необходимо соблюдать правила безопасности и внимательно присматривать за детьми.

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