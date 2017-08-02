Вашингтон, 2 августа, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали список теннисисток, которые примут участие в квалификации к турниру. Об этом 2 августа сообщает «Чемпионат».

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В список вошли пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва.

Кроме того, в перечне представлены еще 10 российских спортсменок — Анна Блинкова, Софья Жук, Алла Кудрявцева, Анна Калинская, Елизавета Куличкова, Виктория Каменская, Полина Монова, Вероника Кудерметова, Ксения Лыкина, Александра Панова.

Напомним, Мария Шарапова в апреле 2017 года вернулась на корт после окончания дисквалификации за употребление мельдония и сыграла несколько матчей на турнирах WTA. В мае она получила травму и пропустила несколько турниров.

Четвертый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США — пройдет с 28 августа по 10 сентября 2017 года. В основном раунде примут участие 104 теннисистки. Ещё 16 спортсменок будут отобраны в результате квалификации, а восемь участниц получат специальное приглашение от организаторов.

Российские теннисистки два раза выигрывали US Open. В 2004 году победу на турнире одержала Светлана Кузнецова, а в 2006 году главный трофей достался Марии Шараповой.