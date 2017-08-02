Вильнюс, 2 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. По территории Литвы со стороны Польши 2 августа проходит второй уже за лето 2017 года так называемый СМИ «Абсолютный шторм», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Службы по чрезвычайным ситуациям ещё накануне сообщили о возможных разрывах электропередач, опасности из-за шквального ветра и тропического ливня.

При этом температура воздуха в некоторых частях страны поднялась свыше 30 градусов. В июле аналогичные ливни дважды парализовали обычный ритм в крупных городах Литвы, в том числе в Вильнюсе. В настоящий момент эпицентр грозы находится над столицей Литвы и смещается на северо-восток. В предыдущие разы движение на улицах Вильнюса полностью прекратилось, вышли из строя светофоры, было затоплено множество участков. Аналогичная ситуация произошла и в подземных паркингах торговых центров, в которых вода поднялась в некоторых случаях до полуметра.

Страховые компании насчитали ущерб в сотни тысяч евро.