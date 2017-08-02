Москва, 2 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Банк России поднял официальные курсы доллара США и евро к рублю на 3 августа, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Курс валют к рублю

Евро вырос к рублю на 95,53 копейки и составил 71,68 рубля. Доллар США подорожал на 73,65 копейки — до 60,58 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 3 августа, прибавила 83,49 копейки, составив 65,57 рубля.