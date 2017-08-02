Москва, 2 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Фонд реновации жилья в Москве не должен стать очередной кормушкой для чиновников, заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Вадим Засько. По его словам, необходимо, чтобы за работой нового органа велось активное наблюдение.

Черкасский Андрей ИА Красная Весна Пятиэтажка. Северное Чертаново. Москва

«Надо понять, на каких условиях все будет происходить, есть ли наблюдательный совет и как будут распределяться средства этого фонда, по каким районам, по каким направлениям. В теории фонд полезен, но как будет реализовано на практике, неясно. У нас же всегда мысли хорошие, но нужно, чтобы это не стало очередной кормушкой для чиновников», — отметил Засько.

Отметим, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин выразил готовность возглавить Фонд реновации жилья. Он подчеркнул, что пока в стране отсутствуют фонды такого масштаба, и столичные власти планируют с 7 по 13 августа выпустить постановление о формировании Фонда реновации жилья Москвы.

«Сейчас идет подбор руководителя фонда. Это непростая задача, в стране такого масштаба фондов нет. Это должен быть очень подготовленный человек, который умеет строить и понимает потребности жителей города, конъюнктуру, где и как нужно строить», — отметил он.

Предполагается, что жилой фонд будет сформирован из трех источников: квартиры, принадлежащие столице, но находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками и выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

Напомним, что 1 августа была утверждена программа реновации пятиэтажек. Официально в нее вошли 5144 дома, лидирующий район по сносу домов — Кузьминки. Перечень кварталов, в которых будут построены стартовые пятиэтажки, будут определены до 1 октября 2017 года.

Читайте также: Столицей московской реновации стал район Кузьминки