Ульяновск, 2 августа, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод успешно прошел процедуру аудита производства, которая является необходимой частью при прохождении «Китайской системы обязательной сертификации продукции» (CCC), об этом 1 августа сообщила пресс-служба компании.

Uaz.ru Ульяновский автомобильный завод

Сообщается, что аудиторы проверяли отдельные производственные процессы и систему производства в целом на соответствие продукции требованиям «Центра сертификации качества Китая».

Компанией проверка была пройдена успешно, каких-либо замечаний проверяющими сделано не было, были лишь получены некоторые рекомендации по улучшению контроля производства и качества продукции.

Конечной целью УАЗа является получение документа «Одобрения типа транспортного средства CCC», он позволит компании поставлять на внутренний рынок Китая автомобили без ограничения по количеству.

Пресс-служба отмечает, что компания начала экспортировать автомобили в Китай еще в 2016 году. Сейчас УАЗ планирует сертифицировать в КНР четыре модели: «Патриот», «Пикап», «Хантер», «Комби» и нарастить объем экспорта в республику до нескольких тысяч машин в год.

Напомним, в июле 2017 года пресс-служба УАЗа сообщала, что за первое полугодие 2017 года компании удалось увеличить объем экспорта в два раза. Всего за обозначенный период в зарубежные страны завод продал 1911 автомобилей. Самой популярной за рубежом стала модель «Хантер».