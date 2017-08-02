Хьюстон, США, 2 августа, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Певица Бейонсе может приобрести часть акций баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс», выступающего в НБА. Об этом 1 августа сообщает Bloomberg.

rochigb Национальная баскетбольная ассоциация США

По информации издания, американская певица рассматривает вариант с приобретением части акций клуба. При этом о сумме сделки и количестве акций, которые может приобрести Бейонсе, не сообщается.

Отметим, что в июле стало известно о намерении владельца «Хьюстона» Лесли Александера продать команду. В феврале Forbes оценил стоимость баскетбольного клуба примерно в $1,65 млрд.

Александер стал владельцем «Хьюстон Рокетс» в 1993 году, когда за клуб им было заплачено $85 млн. После этого клуб два раза завоевывал титул чемпиона НБА — в 1994 и 1995 годах.

Ранее стало известно, что в приобретении клуба заинтересован известный китайский баскетболист Яо Мин, который выступал за клуб с 2002 по 2011 год.