Киев, 2 августа, 2017, 12:58 — ИА Регнум. На 10,3% превысили бюджетную роспись поступления в госбюджет Украины за первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба государственной казначейской службы Украины.

jackmac34 Гривны

Согласно статистическим данным казначейства, в первом полугодии госбюджет Украины пополнился на 447,635 млрд гривен ($17,31 млрд), что на 48,6% выше аналогичного показателя за январь-июль 2016 года.

Читайте также: Жители Украины поставили «рекорд» по долгам за ЖКХ

При этом в июле в госбюджет поступило 52,729 млрд гривен ($2,04 млрд), что на 4,9% оказалось ниже бюджетной росписи за июль.

Напомним, население Украины задолжало за коммунальные услуги по состоянию на июнь 2017 года 25,268 млрд гривен ($0,98 млрд), что существенно выше, чем по состоянию на конце февраля 2017 года, когда долг за услуги ЖКХ составлял 19,5 млрд гривен ($750 млн).

Читайте также: Одесса задолжала $47 млн за коммунальные услуги