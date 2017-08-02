Пекин, 2 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают первые снимки серийного Guangzhou Auto Trumpchi GS3, которые были выложены в сеть фотошпионами из Чэнду. Новинка будет впервые представлена на полях Международного автошоу в Шэньчжэне.

Auto.news18a.com Guangzhou Auto Trumpchi GS3

Автопроизводитель пока не раскрывает подробные технические характеристики Trumpchi GS3, однако, по неподтвержденным данным, компактный кроссовер будет оснащаться двумя версиями двигателей: 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 137 л.с. и 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 114 л.с., пишет «Цичэ синьвэнь».

В зависимости от комплектации Guangzhou Auto Trumpchi GS3 будет продаваться как с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Компактный, но при этом вместительный кроссовер, может похвастаться своими физическими габаритами: 4350/1825/1655 мм при колесной базе в 2560 мм. Официальная стоимость новинки будет объявлена во время презентации автомобиля. Продажи Guangzhou Trumpchi GS3 стартуют в IV кв. 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн BYD сообщил о начале продаж своей новинки минивэна BYD Song MPV, представленного в конце августа 2016 года на Международном автошоу в Гуанчжоу.