Москва, 2 августа, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Представители Первого канала отказались от комментариев по поводу внесения изменений в регламент международного песенного конкурса «Евровидение».

Eurovision.tv Символика Евровидения-2017

"Не комментируем», — сказали РИА «Новости» на Первом канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский вещательный союз (EBU) внес изменения в регламент конкурса «Евровидение» после инцидента в 2017 г. с российской певицей Юлией Самойловой, которую власти Украины не пустили на мероприятие из-за посещения ею Крыма.

Согласно новым правилам конкурса, теперь национальные вещатели не должны включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну, которая будет хозяйкой международного песенного конкурса.

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