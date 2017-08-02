Астана, 2 августа, 2017, 11:54 — ИА Регнум. До уровня «стабильный» повысило международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service прогноз инвестиционного и кредитного потенциала Астаны, сообщает 2 августа пресс-служба акимата города.

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

Согласно сообщению, прогноз кредитоспособности города был изменен с «негативного» на «стабильный». Причиной улучшения прогноза стали «высокие показатели исполнения текущего бюджета», «невысокие риски рефинансирования», «динамично развивающаяся экономика города».

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При этом долгосрочный кредитный рейтинг Астаны остался на прежнем уровне Baa3 — это означает, что долговые обязательства города подвержены умеренному кредитному риску.

Напомним, ранее Moody’s позитивно оценило два крупных банка Казахстана — «Народный банк Казахстана» и «Казкоммерцбанк», которые объявили о слиянии двух компаний. Суммарно на оба банка приходится 37% активов всей банковской системы Казахстана.

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