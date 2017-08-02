Тула, 2 августа, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Тульской области реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» — 1 августа в рамках визита в Тульскую область заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова состоялось совещание об участии тульской агломерации в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Совещание в правительстве Тульской области

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов в рамках совещания напомнил, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин указал на необходимость своевременного и качественного проведения ремонтных работ.

«Для нашей области этот проект очень важен, тем более с учетом интенсивного развития промышленности и сельского хозяйства. Дальнейшее наращивание производственных и экономических темпов невозможно без качественных и безопасных дорог. И конечно, проект очень важен для наших жителей», — подчеркнул Юрий Андрианов.

Всего, как отметил Астахов, в проект включено 38 агломераций, в которых проживает не менее 500 тысяч человек. Всего проект охватывает 36 регионов. Цель проекта — привести в нормативное состояние не менее чем 50% дорожной сети и снизить более чем на 50% мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В Тульской области в этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» реализуется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской агломерации. В план ремонта вошли 1527 км дорог регионального и местного значений. Проект финансируется за счет федерального бюджета в размере 625 миллионов рублей, а также денежных средств бюджета Тульской области и муниципальных образований, в общем размере не менее доли федерального бюджета.

«Я удовлетворен качеством работ и техническими решениями, которые были приняты дорожными службами. Уверен, что и в дальнейшем работы будут проведены на высоком уровне с соблюдением всех сроков, а главное — качества», — сказал Игорь Астахов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт 107 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. В план включены 22 объекта на региональных дорогах.

В настоящее время работы по проекту «БКД» ведутся на 75 объектах региона. Глава регионального минтранса Александр Камзолов отметил, что отставание от графика есть, но принимаются все меры для ускорения темпов.

Министр также пояснил, что сегодня в тульской агломерации в нормативном состоянии находятся 616 км дорог, что составляет 40% от общей протяженности. К концу 2017 года планируется привести в соответствие нормативным требованиям 780 км дорог или 51%, а к концу 2018 года — 946 км (62%). Будут выполнены работы для снижения числа опасных участков, на которых чаще всего случаются дорожные аварии. Сейчас в области зафиксировано 38 мест концентрации ДТП. К концу 2018 года их останется 17.