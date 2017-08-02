Тутаев, Ярославская область, 2 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области вынес решение о возврате в муниципальную собственность котельной по иску администрации Тутаевского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Тутаев

В январе 2012 года МУП «Теплоэнергосеть», в хозяйственном ведении которого находилась котельная, было признано банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство. Реализация социально значимых объектов производится на торгах в форме конкурса. Не проданное на первых и повторных торгах имущество, подлежит передаче в муниципальную собственность. Но арбитражный управляющий МУП «Теплоэнергосеть» после проведения в марте и июне 2015 года торгов, признанных несостоявшимися, не передал котельную в собственность Тутаевского муниципального района, а в апреле 2016 года котельная и сети были проданы ООО «ПФК «Сталинит», которое в июне 2016 года перепродало их ООО «ГорТеплоВодоСнабжение».

По результатам проверки прокуратурой Ярославской области в Арбитражный суд Ярославской области направлено исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи котельной и тепловых сетей.

Арбитражный суд Ярославской области отменил сделку по отчуждению в частную собственность имущественного комплекса МУП «Теплоэнергосеть» и постановил вернуть ее в муниципальную собственность.

«Деньги за все проданные объекты — около 45 миллионов рублей — МУП «Теплоэнергосеть» должно вернуть ООО «ГорТеплоВодоСнабжение». Это сумма была занижена в разы, что собственно и вызвало наши вопросы и претензии правоохранительных органов при продаже котельной. Решение арбитражного суда может быть оспорено в течение месяца. Мы дождемся окончания этого срока и будем решать дальнейшую судьбу котельной», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Директор ООО «ГорТеплоВодоСнабжение» Светлана Омелина отказалась как-либо комментировать сложившуюся ситуацию. Котельная, вокруг которой разгорелся спор, имеет стратегическое значение для города. Ее планировалось закрыть с вводом в строй Тутаевской ПГУ, которую возводит принадлежащая правительству региона «Ярославская генерирующая компания». Передача в частные руки котельной создавала неопределенную ситуацию с теплоснабжением Тутаева. После вступления решения суда в силу и возврата котельной власти, вероятно, вернутся к первоначальным планам. Их осложняет также и то, что стройка ПГУ остановлена, а «Ярославская генерирующая компания» находится под внешним управлением ввиду банкротства.