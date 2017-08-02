Дедовичи, Псковская область, 2 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак развеял слухи о закрытии Псковской ГРЭС и заверил жителей посёлка Дедовичи, что решение о дальнейшей судьбе энергообъекта может быть принято только после согласования с руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, администрацией Псковской области и коллективом ГРЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

User 699 Псковская ГРЭС

«Никто станцию не закрывает. Мы с вами по одну сторону баррикад», — заявил Турчак.

Он подчеркнул, что власть «будет делать всё, чтобы принятые решения учитывали интересы поселка, людей, которые здесь трудятся, и ветеранов станции».

По мнению главы региона, станцию необходимо сохранить ещё и как резервный источник энергии с учетом приграничного положения Псковской области.

По словам Андрея Турчака, Псковская ГРЭС гарантированно будет работать по 2020 год включительно. В настоящий момент идёт заявочная кампания на 2021 год.

Он пояснил, что сейчас ГРЭС работает в убыток, который составляет порядка 120 млн рублей в год. Областные власти ищут потенциальных инвесторов, заинтересованных в размещении своих производств на площадях Псковской ГРЭС и использовании мощностей станции.

Один из таких проектов — создание нефтеперерабатывающего завода по производству высокооктанового бензина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Псковской ГРЭС, расположенной в посёлке Дедовичи Псковской области, трудятся 375 человек. Дедовичи называют «посёлком энергетиков». В 2016 году Псковская ГРЭС оказалась под угрозой закрытия: собственник электростанции — ОГК-2, контролирующим акционером которой является ООО «Газпром энергохолдинг» (100% дочернее общество ОАО «Газпром»), — принял решение об оптимизации издержек и освобождении от непрофильных активов.

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Напомним, ранее власти Псковской области заявляли, что на свободных площадях ГРЭС могут разместиться три новых инвестиционных проекта: по выращиванию тепличных овощей, по изготовлению противопожарных дверей, а также по производству высокооктанового бензина из газа.