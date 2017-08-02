Киев, 2 августа, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Житомирской области на Украине задержали украинского журналиста по подозрению в распространении «антиукраинских материалов», сообщает 2 августа пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ).

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Согласно сообщению, подозреваемый обвиняется в «нанесении ущерба суверенитету и независимости» Украины путем распространения блогов и статей, «заказанных российскими информагентствами».

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В доме подозреваемого был проведен обыск, где якобы были обнаружены «доказательства» того, что блогер является «информационным наемником России». На данный момент украинский журналист находится под следствием, конкретная мера наказания пока не избрана.

Напомним, ранее СБУ задержала пятерых жителей Украины по подозрению в распространении «антиукраинских материалов» в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях.

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