Краснодар, 2 августа, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Строительство перинатального центра в Сочи сильно затянулось. В настоящее время государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» ищет нового подрядчика, который должен завершить строительство медучреждения до 25 декабря 2017 года. Соответствующий запрос предложений был объявлен в конце июля.

Admkrai.krasnodar.ru Строительство перинатального центра в Сочи

Между тем генеральный подрядчик объекта СК «Кубань», с которым договор был расторгнут в одностороннем порядке, обжаловал положения документации запроса предложений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный на сайте УФАС документ. В направленной в региональное управление Федеральной антимонопольной службы жалобе указано, что строительная площадка по объекту, который является предметом закупки не принята заказчиком от ООО СК «Кубань», что затрудняет её передачу выигравшему участнику закупки. Кроме того, по мнению заявителя, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (более 383,3 млн рублей — прим. ИА REGNUM) составлено с нарушением закона о контрактной системе, а извещение и документация запроса предложений имеют разночтения в части места подачи заявок.

В результате рассмотрения жалобы ООО СК «Кубань», УФАС признал обоснованными претензии лишь частично. Однако в связи с тем, что на участие в данном запросе предложений не поступило ни одной заявки, предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе было решено не выдавать. Материалы дела будут переданы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Напомним, по информации министра здравоохранения Вероники Скворцовой, согласно правительственной программе ввести в эксплуатацию планируется 32 перинатальных центра в 20 регионах России. Уже построены и работают 13 из них, остальные должны быть введены в эксплуатацию до конца года. При этом, как отмечала в мае 2017 года глава ведомства, перинатальный центр в Сочи строится по плану, и рисков нарушения сроков его сдачи министерство не видит.

К строительству нового перинатального центра в Сочи приступили ещё в 2014 году. На выполнение первого этапа строительства было выделено 1,6 млрд рублей. Победителем конкурса стала строительная компания «Кубань». Сроком сдачи объекта был обозначен на 2016 год. Однако шестиэтажный перинатальный центр до этого времени достроен не был. Как заверили власти, в бюджете 2017 года деньги для завершения строительства заложены в полном объёме. Для работы в центре уже подготовлены врачи и закуплено необходимое оборудование.

В конце марта 2017 года строительную площадку перинатального центра посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как пояснил вице-губернатор Юрию Гриценко, финансовая состоятельность генподрядчика вызвала серьёзные сомнения. Глава региона поручил в течение недели решить этот вопрос, при необходимости — менять подрядчика.

«Врачам и жителям Сочи неинтересно, почему у них нет перинатального центра. Примите решение — если подрядчик несостоятельный, расторгните с ним контракт, если состоятельный — продолжаете работать», — дал поручение Кондратьев.

Фигурировал перинатальный центр и в материалах уголовного дела. Как сообщало ИА REGNUM, следствие, выясняя обстоятельства хищения 200 млн рублей из краевого бюджета в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011−2016 годы», предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи, провело обыски в администрации Краснодарского края. Ранее в краевой администрации уже проводилась масштабная выемка документов. Тогдашний заместитель главы края Юрий Гриценко был доставлен в краевое управление ФСБ и допрошен в качестве свидетеля.

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На Кубани вице-губернатор задержан и отправлен в СИЗО

Дознаватели полагают, что часть средств застройщика или его контрагентов находилась на расчетном счете в ООО «КБ «Кубанский универсальный банк», у которого 27 октября 2016 года Центробанк отозвал лицензию, а позже кредитное учреждение было признано банкротом.

Кроме того, были претензии к законности строительства центра и у контрольно-счётной палаты Краснодарского края. Выяснилось, что «Главное управление строительства Краснодарского края» были оплачены незавершённые работы.

В июне 2017 года заказчик строительства перинатального центра в Сочи уведомил прежнего подрядчика строительства — СК «Кубань» о расторжении договора.