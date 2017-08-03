Москва, 3 августа, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Результаты, показывающие выполнение предшествующих государственных программ, утвержденных семь лет назад, говорят о том, что четкая схема планирования не выдерживается ни в одной из заявленных правительственных стратегий. Концептуальное документотворчество по тематикам, заявленным как стратегические, постоянно претерпевает все новые и новые изменения, а итог сдвигается все дальше и дальше.

Цитата из м/ф «Винни Пух» реж. Ф. Хитрука, СССР, 1969 Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, О нет, и нет, и нет.

Если ориентироваться только на указанный массив документов, то никаких выводов о текущих приоритетах для развития страны сделать не удается. Следовательно, и вывод о том, какой будет стратегия развития на 2018 и последующие годы, можно будет сделать только после внесения в Госдуму законопроекта о бюджете.

Подробнее о законотворчестве на стратегических направлениях развития России читайте в статье: Правительство России: Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет…

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