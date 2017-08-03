Доха, 3 августа, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Можно ли поставить вопрос по отношению к любой отдельно взятой стране — что для нее дороже, демократия или энергетика? Казалось бы, такая постановка вопроса в корне неправильна. Парадокс состоит в том, что именно таким образом зачастую формулируются предложения по энергопоставкам из США в ЕС. О том, как США пытаются защитить Европу от недемократичного российского газа, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Катар

Если посмотреть динамику развития поставок «Газпрома» в Европу, то можно заметить, что российский газ удовлетворяет около трети потребности стран Европы. И такая пропорция устойчиво сохраняется, несмотря на постоянное увеличение европейского рынка. Таким образом, речь постоянно ведется о том, как развернется борьба вокруг оставшихся двух третей газового рынка Европы.

Катар интересен в данном ключе не менее, чем Иран, ведь именно эти две страны делят между собой крупнейшее в мире газовое месторождение, располагающееся в Персидском заливе. Коллизия переброски газа из, казалось бы, такой удобной зоны освоения в Европу предполагает решение «сирийской проблемы», к которой Иран и Катар имели противоположный подход. Попытка действовать кнутом со стороны Дохи и пряником со стороны Тегерана по отношению к Сирии уперлась в затянувшийся ближневосточный конфликт. На данный момент ситуация развернулась так, что решение по Сирии как для Катара, так и для Ирана будет оформляться через договоренности с Россией, занявшей активную позицию на сирийском направлении.

Читайте подробности в статье: Геоэнергетическая мозаика вокруг Катара

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