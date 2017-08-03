Рига, 4 августа, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Необычность запланированной железной дороги состоит в том, что по ней, на первый взгляд, совершенно нечего возить. Эта транспортная структура не может быть состыкована ни с финской логистической системой, ни с российской. Причина в том, что все крупные транспортные потоки уже нашли альтернативные пути вокруг бывших прибалтийских республик СССР, и составить конкуренцию новым потокам запланированной ветке трудно.

Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia Карта Rail Baltica

Единственное, что может хоть как-то оправдать эту стройку, это бросающаяся в глаза возможность быстрой переброски подразделений ВС НАТО с территорий Польши и Прибалтики на так раздуваемый последнее время в СМИ «прибалтийский театр военных действий».

Читайте подробности в статье: Прибалтика: мёртвый «тигр» и торговля «пушечным мясом»

Читайте также другие статьи Игоря Павловского по широкому спектру вопросов, касающихся российско-европейских отношений.