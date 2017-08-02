Пекин, 2 августа, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Государственная администрация безопасности труда КНР опубликовала отчет, согласно которому за первые шесть месяцев 2017 года на территории Китая произошло 113 аварий и чрезвычайных ситуаций на химических предприятиях, что привело к гибели 135 человек.

(сс)3dman_eu Смог в Шанхае

В документе подчеркивается, что общее количество аварий увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в то время как количество летальных исходов увеличилось сразу на 25%, пишет «Сина синьвэнь».

Удручающая статистика подтолкнула властей КНР пересмотреть подход к регулированию и контролю работы предприятий химической промышленности. В качестве главной меры по сокращению числа несчастных случаев рассматривается ужесточение наказания для руководства предприятий, где произошло ЧП. Кроме того, чиновники намерены чаще проверять все предприятия, где ведется работа с опасными веществами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, два человека погибло и восемь получили ранения при взрыве на химической фабрике в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.