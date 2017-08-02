Ярославль, 2 августа, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославле активно ведется работа по передаче детских городков управляющим компаниям и ТСЖ. Завершиться она должна к 1 сентября. Но Управдомы Ленинского и Красноперекопского района категорически отказываются от участия в этом процессе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Детская площадка

Еще месяц назад на общегородском совещании у мэра Ярославля были озвучены цифры, согласно которым в Ярославле 547 детских площадок необходимо передать либо в управляющую организацию, либо в ТСЖ, которые могут включить содержание городков в счета, направляемые собственникам квартир.

На основе опыта других регионов в мэрии разработали форму акта приема-передачи детских городков. И если Заволжский и Дзержинский Управдомы детские городки активно принимают, то Управдомы Ленинского и Красноперекопского районов категорически отказались это делать.

«У нас жители ежемесячно оплачивают квитанцию, первой строкой которой значится содержание и ремонт общего имущества дома, к которому в том числе и относятся детские городки, если они имеются на придомовой территории. Управляющие компании и раньше должны были ремонтировать площадки, только мы документально это не фиксировали. Поэтому акты, оформления которых мы требуем, призваны упорядочить систему обслуживания городков в Ярославле. Это не балансовая передача. На балансе управляющих организаций находится только свое имущество, а не имущество жителей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

По ее словам, работа идет активно — за исключением двух районов, где управляющие организации заняли «особую позицию».

В компании «Альфа-групп», куда входят два Управдома-«мятежника», нам пояснили, в чем эта позиция заключается. Касается она прежде всего детских городков, которые стоят на «нейтральной», являющейся общей для нескольких домов, но не обслуживаемой управдомами в рамках договора управления территории.

«Придомовая территория — это отмежеванный участок земли, который в Росреестре числится за домом. Все остальное является «нейтральной» территорией, содержание которой осуществляется мэрией и разыгрывается по конкурсу. Все это — зона ответственности мэрии Ярославля. В бюджете города нет денег на содержание и ремонт детских городков, и они хотят все это переложить на жителей, как уже сделано во многих регионах. Вот и представьте: стоит несколько домов с большой дворовой территорией. Если земля не отмежевана — она общественная, муниципальная. Городок, который поставил какой-нибудь депутат в период предвыборной кампании, вскоре развалился. Он чей? Обслуживать его управляющая организация не может, потому что она работает на деньги собственников домов, которые оплачивают только содержание своих домов и относящихся к ним территорий. И если сейчас мы возьмем деньги людей и вместо того, чтобы заниматься домами, начнем ремонтировать городки, то получится отвлечение средств на затраты, не предусмотренные и не согласованные с жителями. Это будет расцениваться как нарушение и может привести не только к жалобам, но даже обращениям в суд» — поясняет представитель «Альфа-Групп».

Есть и еще один аргумент, который объясняет, почему управдомы отказываются принимать детские городки — ответственность за все, что происходит на придомовой территории.

«Директор управляющей организации несет личную ответственность за все, что происходит в доме и на территории дома. Эта ответственность и так избыточна — все может быть причиной несчастного случая. А детская площадка — это дополнительная головная боль. Кроме того, у детских площадок во дворах столько же сторонников, сколько противников. Всем известно, что в вечернее время детские городки становятся местом сбора шумных компаний», — отмечают в «Альфа-Групп».

Что же касается детских городков, которые стоят на отмежеванной придомовой территории, то здесь необходимо решение собственников: либо городок демонтируют, потому что он не нужен, либо сохранят с увеличением тарифа. Возникает вопрос — вырастут ли с 1 сентября счета для жителей, во дворе у которых стоят детские городки и где Управляющие компании активно ведут работу, предписанную мэрией?

Как отмечает источник ИА REGNUM, повышение, скорее всего, состоится, но это будут суммы в тарифе в размере 0,2 — 0,5 руб с квадратного метра жилплощади.

«Но ведь «недорого» в сфере ЖКХ имеет совсем другую понятийную историю. Надо умножать на метраж и 12 месяцев, вот тогда получается та сумма, которая позволит судить — дорого это или нет», — отмечает собеседник.

Между тем, по заверениям Натальи Шетневой, ничего страшного для жителей в итоге не произойдет.

«Задача не стоит повысить плату, задача — в целях безопасности упорядочить содержание площадок и оформить соответствующие акты. У нас фактически 90% платы определяется постановлением мэрии. Индивидуальных тарифов на содержание и ремонт жилья в городе практически нет. Возможно, если во дворе дома имеется городок, то какие-то копейки и включат в состав платы с сентября. Скорее всего, будет перераспределено с других статей. Поэтому не надо ажиотаж развивать вокруг этой темы» — говорит Наталья Шетнева.