Киев, 2 августа, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко работала в службе секса по телефону. Об этом сама народный депутат Верховной рады Украины сообщила в интервью изданию «Главком».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

По словам депутата, когда ей был 21 год, она искала работу. Тогда ее заинтересовало объявление о поиске девушки с приятным голосом, которая может говорить на любые темы.

«Я не знала, что это, — говорит Савченко. — Приехала туда, мне дали бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену».

По ее словам, она настроилась и справилась с поставленной целью, заполучив высокооплачиваемую работу.

При этом Савченко отметила, что это было достаточно трудно, и такая работа не под силу многим, но ей удалось там задержаться, потому что она «адекватно ко всему относится».

Напомним, 27 июля депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью украинскому изданию «Главком» сообщила, что она намерена баллотироваться на пост президента Украины.

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