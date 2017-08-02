Благовещенск, 2 августа, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Авария на дальневосточных ГЭС оставила без света более полутора миллионов человек, сообщил журналистам 2 августа главный диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области Борис Васильев.

Цуканов М.В Конец света...

«Суммарно энергоавария затронула более 1,5 млн человек», — сказал он.

Уточняется, что в Амурской области электроснабжения лишились 439 377 человек, в Приморском крае — 430 тысячи человек, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области — 715 309 человек. Также энергоколлапс коснулся 39 747 жителей Южной Якутии.

К 23:56 (17:56 мск) электроснабжение было восстановлено. Сейчас подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

Васильев подчеркнул, что в Хабаровском крае и в Амурской области света не было порядка четырех часов. Эти региона сидели без света дольше всего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток и Амурскую область собирается посетить с визитом российский президент Владимир Путин. По данным одного из источников ИА REGNUM, на операторскую систему Зейской ГЭС была хакерская атака.