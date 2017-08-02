Финляндия, 2 августа, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Ученые из Финляндии разработали устройство, способное при помощи электричества превращать воду и углекислоту в белковую пищу. Об этом сообщает издание Quartz.

Электричество

Устройство смешивает воду, углекислый газ и белковые гранулы в биореакторе, после чего на полученную субстанцию подается электрический ток. В результате получается порошок, который содержит около 50% белка и 25% углеводов, остальное — это жиры и нуклеиновая кислота.

Смесь, из которой производится конечный продукт, получается благодаря микробам, которые поглощают углекислый газ и превращают его в компоненты своих собственных клеток. После подачи электрического тока бактерии погибают, а их останки разлагаются на молекулы белков и сахаров.

Получившийся раствор высушивается в устройстве. В результате остается набор гранул, богатых белками и углеводами.

Как заявляют ученые, их устройство работает достаточно медленно. Для создания одного грамма порошка требуется около двух недель. На сегодняшний день ученые работают над тем, как ускорить этот процесс.

Разработчики считают, что их изобретение поможет решить проблему голода на Земле. Для этого новые версии биореактора будут способны вырабатывать по несколько килограммов белка в день.