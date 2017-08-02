Тысячи ярославцев пришли на открытие нового фонтана
Ярославль, 2 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Вечером 1 августа в Ярославле был открыт новый светомузыкальный фонтан на площади Юности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Фонтан диаметром 18 метров устроен без чаши, между струй могут ходить пешеходы. Высота струй достигает 7 метров, светомузыкальное шоу можно наблюдать дважды в день в вечернее время. У фонтана звучит классическая музыка: произведения Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна.
Открытие фонтана вызвало большой ажиотаж: площадь была заполнена людьми, которых собралось несколько тысяч человек. Новый объект открывали врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов.
«Вы, конечно, помните, каким неухоженным было это место совсем недавно. Подобный пустырь в самом центре совсем не украшал столицу «Золотого кольца». За два месяца специалисты не только построили здесь этот красивый фонтан, но и изменили оформление. Скоро завершатся работы по реконструкции центра Ярославля. И уже осенью улицы Зоны ЮНЕСКО откроются нам во всём своём великолепии», — сказал на церемонии открытия Дмитрий Миронов.
Помимо строительства нового фонтана, была благоустроена вся территория площади Юности, в том числе засыпан старый фонтан, построенный в 1983 году. Ярославцы положительно оценили новую городскую достопримечательность.