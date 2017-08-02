Гвиана, Франция, 2 августа, 2017, 08:30 — ИА Регнум. С космодрома Куру во французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель Vega, которая вывела орбиту два спутника. Об этом 2 августа сообщил глава компании Arianespace Стефан Исраэль на своей странице в Twitter.

Pro-arctic.ru Орбита

Ракета-носитель Vega доставила на орбиту спутник Optsat-3000, предназначенный для министерства обороны Италии, а также аппарат Venµs для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Спутник Optsat-3000 предназначен для обеспечения итальянского оборонного ведомства изображениями высокого разрешения. Он отделился от ракеты первым. Масса аппарата составляет 368 кг.

Задача Venµs состоит в изучении окружающей среды. Масса этого спутника составила 264 кг.

Запуск ракеты Vega стал десятым по счету с 2012 года. Vega способна выводить на орбиту один или несколько спутников весом до двух тонн.