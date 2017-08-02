Якутск, 2 августа, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Читайте также: «Государство должно регулировать цены на авиабилеты в пиковые периоды»

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«Программы субсидированных авиаперевозок касаются лишь определенных льготных категорий или отдельных направлений», — обратил внимание общественник. — Государство недостаточно эффективно использует инструменты фискального и административного регулирования в целях обеспечения доступности авиаперевозок».

Степан Петров подчеркнул, что стабильность и доступность перелётов в столицу России имеет стратегическое геополитическое значение в сфере обеспечения социокультурного единства и целостности государства. Он уверен, что, только имея возможность ездить в центральные города, жители страны могут чувствовать себя её гражданами.

Особо акцентировал Степан Петров внимание на том, что для многих труднодоступных дальневосточных регионов авиация — один из немногих путей сообщения, имеющий важное социальное значение потому, что обеспечивает конституционное право свободного передвижения, и это, в свою очередь, связано с реализацией жизненно важных прав жителей регионов ДФО на доступ к высокотехнологичному лечению и получение профессионального образования в центральных городах.

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«Однако, в настоящее время сложилась негативная ситуации с экономической доступностью проезда в Центральную Россию для жителей Дальнего Востока, что снижает уровень экономической активности. Но свято место пусто не бывает, и дальневосточный транспортный вакуум заполняется ростом авиаперевозок с Юго-Восточной Азией. Из-за дешевизны проезда дальневосточники предпочитают отдыхать и вести бизнес в азиатских странах. В активном взаимодействии с восточными соседями нет ничего предосудительного. Но в долгосрочном периоде и в условиях самоустранения властей от должного регулирования авиатарифов это может привести к неблагоприятным геополитическим последствиям, вплоть до потери целостности России и отчуждения части территории в пользу иностранных государств, а также ввиду усиления их влияния на экономическую, культурную, общественную и политическую жизнь Дальнего Востока. Не секрет, что на китайских картах часть территории России обозначена как «утраченные земли Китая». При стечении обстоятельств Китай может реализовать свои территориальные претензии», — прогнозирует общественник.

По его мнению, если не принять меры, захват российских территорий может произойти не военным путем, а поэтапным поглощением. Сначала может быть осуществлена экономическая и культурная экспансия, далее осваивать земли Дальнего Востока соседние с ним страны будут миграционными потоками, предполагает Степан Петров. Он считает, что затем последует выдвижение своих людей на выборные должности в органы власти и лоббирование упрощения получения мигрантами российского гражданства, а после захвата политических рычагов влияния возможна инициация изменения территориального устройства России.

«Органы власти России сами создают предпосылки для этого посредством принятия таких законов, как о ТОРах (территории опережающего развития), по которым стимулируется миграция иностранной рабочей силы, обеспечивается льготная передача земли на длительный срок, налоговые льготы, создание инфраструктуры и другие условия для их закрепления на постоянное место жительства в России, — отметил Степан Петров. — И всё это в ущерб гражданам России, которым не обеспечена даже доступность авиатранспорта. Негативные результаты подобной политики налицо. Китайские овощеводы уже загубили огромные территории дальневосточной земли и водные источники, используя ядохимикаты. Массово вырубается лес в приграничных регионах России. Россияне изгоняются с исконных мест обитания, которые отчуждаются в пользу китайских предпринимателей, использующие рабский труд и варварские методы изъятия ресурсов и сельхозпроизводства».

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Степан Петров сравнивает жителей Дальнего Востока, страдающих от транспортной изоляции из-за экономической недоступности авиабилетов, с несчастными людьми, которые живут на острове невезения из популярной песни:

«Дорогие авиабилеты являются «приговором на бессрочное заточение» в труднодоступных регионах. Дальневосточники — «вроде не бездельники и могли бы жить», но дело в том, что их «остров невезения» находится в «океане безответственности» российских чиновников».

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Общественник опасается, что «захват Дальнего Востока Китаем пройдет бескровно, так как лишь юридически утвердит фактическое положение, когда большая часть экономической, социокультурной и общественно-политической жизни будет ориентирована на азиатские страны». Чтобы предотвратить агрессивную ассимиляцию россиян и превращение Дальнего Востока в китайскую провинцию, Степан Петров считает нужным обеспечить прозрачность и экономическую обоснованность ценообразования на авиаперевозки с целью недопущения спекулятивного роста цен. По его мнению, стоимость перелётов в столицу должна регулироваться государством, программы субсидированных авиаперевозок — расширены с учетом реальных потребностей населения.

Особое внимание Степан Петров обращает на республиканскую авиакомпанию «Якутия», которая, получая господдержку из бюджета региона, должна устанавливать отвечающие интересам якутян цены на авиаперелёты, но пока, по мнению общественника, с этой задачей не справляется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в летний период цены на авиабилеты в Москву и обратно в регионах Дальнего Востока, где нет альтернативного транспортного сообщения со столицей, подскочили в среднем до 50 тысяч рублей. Речь идёт о перелётах из Якутска, Анадыря, Магадана и Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что необходимость совершенствования территориального планирования и экономического развития регионов, а именно Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа и Калининградской области, а также транспортного сообщения внутри страны, прописана в утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным стратегии экономической безопасности страны до 2030 года. В ней рекомендуется уделить особое внимание приграничным территориям.

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