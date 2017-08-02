Москва, 2 августа, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) выдворят из Российской Федерации в связи с нарушением им режима пребывания на территории страны. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Басманный районный суд Москвы.

George Hodan Суд

«Суд признал Худоберди Нурматова (гражданин Узбекистана) виновным по ч. 3.1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания») и постановил выдворить его за пределы страны», — рассказал источник.

Кроме того, гражданин Узбекистана также был оштрафован на 5 000 рублей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Москве у здания редакции «Новой газеты» был задержан корреспондент издания Худоберди Нурматов, более известный как Али Феруз. В редакции газеты факт задержания сотрудника подтвердили, отметив, что сотрудника СМИ задержали, несмотря на то, что он предъявил пресс-карту.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 г. сотрудники правоохранительных органов уже задерживали гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова за нарушения правил въезда или режима пребывания. В редакции «Новой газеты» тогда заявляли, что «задержание было сделано по требованию узбекской стороны».